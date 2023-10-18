Тушат и отвечают: как работают артиллеристы в «серой зоне» под Херсоном
Боец с позывным «Фрегат» не убирает ногу с педали газа: нужно быстрей проскочить открытые участки и свернуть в лес. Самая короткая дорога к Днепру - самая экстремальная. Здесь все простреливается до самой реки. Это видно по воронкам от попаданий и по выжженному лесу. Весь берег - это серая зона, зона досягаемости вражеской артиллерии.
Мы следуем по ориентирам, заметным только для бойцов. Вокруг на десятки километров одинаковые пейзажи. Дальше - пешком, чтобы меньше привлекать внимание. Нужно смотреть под ноги: на земле могут быть боеприпасы.
Этот лес забрасывают зажигательными снарядами с противоположного берега, где находится Херсон. От них вспыхивают не только деревья - горят постройки, страдают животные. Бойцы артполка и тушат, и отвечают - из «Градов».
Ответка молниеносно летит через Днепр. Эти расчеты неуловимые. Выпустив пакет, даже не переводя его в походное положение, установка сворачивается и откатывается.
Чтобы заснять эти кадры, нам пришлось пойти на риск. Сюда каждый день прилетает множество снарядов, в том числе реактивных, FPV-дронов. В эту зону даже не все бойцы допускаются - только реактивщики: очень быстро отстрелялись и тут же уехали.
По пути артиллеристы высаживают оператора. Их дальнейший маршрут - без камер и без посторонних. Следы колес теряются в херсонских лесах. Там же находятся замаскированные укрытия «Градов», расположение которых нельзя раскрывать.