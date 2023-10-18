Тушат и отвечают: как работают артиллеристы в «серой зоне» под Херсоном

Украинские военные нанесли удар по больнице города Алешки в Херсонской области. Как сообщают местные власти, один из снарядов сжег восемь машин скорой помощи. По противнику на правом берегу Днепра ведут огонь российские артиллеристы. Позиции приходится менять быстро, чтобы не засекла вражеская разведка.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Боец с позывным «Фрегат» не убирает ногу с педали газа: нужно быстрей проскочить открытые участки и свернуть в лес. Самая короткая дорога к Днепру - самая экстремальная. Здесь все простреливается до самой реки. Это видно по воронкам от попаданий и по выжженному лесу. Весь берег - это серая зона, зона досягаемости вражеской артиллерии.

Мы следуем по ориентирам, заметным только для бойцов. Вокруг на десятки километров одинаковые пейзажи. Дальше - пешком, чтобы меньше привлекать внимание. Нужно смотреть под ноги: на земле могут быть боеприпасы.

Этот лес забрасывают зажигательными снарядами с противоположного берега, где находится Херсон. От них вспыхивают не только деревья - горят постройки, страдают животные. Бойцы артполка и тушат, и отвечают - из «Градов».

Ответка молниеносно летит через Днепр. Эти расчеты неуловимые. Выпустив пакет, даже не переводя его в походное положение, установка сворачивается и откатывается.

Чтобы заснять эти кадры, нам пришлось пойти на риск. Сюда каждый день прилетает множество снарядов, в том числе реактивных, FPV-дронов. В эту зону даже не все бойцы допускаются - только реактивщики: очень быстро отстрелялись и тут же уехали.

По пути артиллеристы высаживают оператора. Их дальнейший маршрут - без камер и без посторонних. Следы колес теряются в херсонских лесах. Там же находятся замаскированные укрытия «Градов», расположение которых нельзя раскрывать.