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«Все горело и рушилось»: в мире обсуждают удар по больнице Аль-Ахли

Игорь Лапик
19:09 18.10.2023
В Палестине считают, что удары нанесли ВВС Израиля - причем били прицельно и не один раз.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ахли IMAGOAtia Darwish apa images Globallook Press
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Мощные струи водометов не в силах остудить протестующих в Ливане. А слез по погибшим в Газе уже столько, что слезоточивый газ, который применяет полиция для разгона, малоэффективен. Манифестанты, возмущенные действиями Израиля, рвутся к американскому посольству. Все вокруг в клубах дыма.

Чаша народного терпения переполнена и в Иордании. Гнев людей обрушился на здание израильского посольства ночью. Днем стена полицейских едва сдерживает толпу от погромов.

Врач пытается успокоить трясущегося от страха маленького ребенка, ставшего свидетелем трагедии. На его глазах погибли сотни людей. Шокирован увиденным и палестинский врач скорой помощи, одним из первых прибывший на место.

«Люди спасались только под деревьями - ни комнат, ни убежищ. Они бомбили их ракетами. Никто не ранен, все были убиты. Это геноцид. Мы не можем посчитать людей, потому что большинство из них разорвало на части. Минимум 30-40% из них - дети. Лидеры мира, вы должны остановить эту бойню против жителей Газы», - рассказал Ахмед Юсеф эл-Лух.

Собрав горы трупов, врачи уничтоженной больницы провели самую страшную пресс-конференцию, какую только можно представить - прямо посреди собранных тел погибших в результате бомбардировки. Они рассказали, что в момент удара здесь пряталось очень много людей, которые считали больницу самым безопасным местом в Газе.

«В результате взрыва обрушилась часть потолка операционной. И пока мы перемещались к отделению неотложной помощи, увидели очень много мертвых и раненых детей. Израиль предупреждал весь мир, что собирается атаковать палестинские больницы, и он это сделал. Ни одна другая страна не осталась бы безнаказанной после атаки на больницу. То, что произошло сегодня, является военным преступлением», - сказал врач из больницы Аль-Ахли.

В результате этой атаки погибли сотни людей. Все они гражданские, половина - женщины и дети. Сотни раненых. Весь мир облетели кадры с окровавленной мамой и маленькой дочкой.

Больница Аль-Ахли принадлежит англиканской общине христиан. Здесь находилось больше трех тысяч человек. Вот кадры, снятые в больнице до уничтожения. Видно, как много детей беззаботно и весело играют с аниматорами.

«Мы просто сидели здесь, и вдруг раздался взрыв. Все горело и рушилось. Эти люди приняли мученическую смерть», - говорит местный житель.

В Палестине считают, что удары нанесли ВВС Израиля - причем били прицельно и не один раз. Посол Палестины в Японии заявил, что израильтяне якобы делали предупредительный звонок в больницу за час до удара, но потом отказался от своих слов.

«До нападения на больницу не было никакого предупреждения. В больницу попал снаряд. Мы не знаем, что это было, но мы видели, как из-за этого детей разрывало на куски. Мы обращаемся к людям всего мира: почему вы закрываете глаза и затыкаете уши?» - говорит врач больницы Аль-Ахли.

На трагедию сразу же отреагировали мусульмане Ближнего Востока. «Марши гнева» прокатились по палестинскому Дженину и другим городам Западного берега реки Иордан, Турции, Египта, Сирии. На удар по больнице жестко отреагировал Катар.

«В нас нет ничего хорошего, если мы спокойно укладываем наших детей спать, пока есть люди, у которых дети лежат в мешках! Это была бойня! Это гуманитарная катастрофа! Военные преступники должны быть наказаны!» - говорит Абдул Карим Аль-Кандари, член Национальной ассамблеи Кувейта.

В Иране на фоне массовых демонстраций на мавзолее Имама Резы в городе Мешхед подняли черный флаг - как символ.

«Мы рассчитываем, что исламские страны, имеющие дипломатические отношения с сионистским режимом, немедленно разорвут связи и вышлют посла Израиля из своих стран. А экспорт нефти в Израиль и любой проект, который существует между любым исламским государством и Израилем, должен быть остановлен немедленно», - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. А также призвал привлечь израильское правительство к ответственности и обеспечить защиту палестинцев на международном уровне.

«То, что произошло, стало великой трагедией и отвратительным военным преступлением. Совершив это, израильское правительство перешло все красные линии. Мы не позволим им остаться безнаказанным», - сказал Аббас.

Тем временем палестинские СМИ сообщают о новом ударе по школе в лагере Аль-Магази в центре сектора Газа, снова десятки погибших и раненых. Утверждается, что там укрывались мирные жители. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Миротворческие силы ООН - а это около 15 тысяч человек - срочно выводятся из южного Ливана. А вооруженные палестинцы выложили видео из Иерусалима, в котором клянутся в течение 24 часов ответить евреям. 

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