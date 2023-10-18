В стране и мире Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгений Артемьев Иван Жарков Российский актер Евгений Артемьев, известный телезрителям своими ролями в культовых отечественных сериалах, ушел из жизни. Ему было 68 лет. © Фото: Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, VK Читайте нас на: В некрологе сказано, что Артемьева не стало 14 октября. Причина смерти артиста не названа. «Евгений Евгеньевич обладал светом и солнцем, которые ему удалось не растерять и в зрелом возрасте», - говорится в некрологе, опубликованном на официальном сайте Театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Российские телезрители помнят его по ролям в популярных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела» и «Тайны следствия». Кроме работ в популярных сериалах, Евгений Артемьев сыграл главные и эпизодические роли во множестве спектаклей, среди которых «Как важно быть серьезным» и «Баллада о солдате», а так же полнометражных фильмах «Без видимых причин», «Это было за Нарвской заставой», «Торпедоносцы». Экспертное мнение и аналитика