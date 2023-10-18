Армия МО РФ: украинские ракеты были сбиты над территорией Крыма Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности, разорвавшись на земле. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских ракет в крымском небе. «Восемнадцатого октября т.г. около 17.40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», - говорится в сообщении. Две украинские ракеты были перехвачены в воздухе российскими средствами противовоздушной обороны. Российское оборонное ведомство уточнило, что фрагменты сбитых ракет упали в безлюдной местности, сдетонировав уже на земле. Жертв и разрушений нет. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика