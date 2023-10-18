МО РФ: украинские ракеты были сбиты над территорией Крыма
Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности, разорвавшись на земле.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских ракет в крымском небе.
«Восемнадцатого октября т.г. около 17.40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», - говорится в сообщении.
Две украинские ракеты были перехвачены в воздухе российскими средствами противовоздушной обороны.
Российское оборонное ведомство уточнило, что фрагменты сбитых ракет упали в безлюдной местности, сдетонировав уже на земле.
Жертв и разрушений нет.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.