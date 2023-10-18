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МО РФ: уничтожен склад украинских авиабоеприпасов в Днепропетровской области

15:23 18.10.2023
Склад взлетел на воздух в результате российского удара по украинскому аэродрому Лозовое.
МО РФ: уничтожен склад украинских авиабоеприпасов в Днепропетровской области
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении склада украинских авиационных боеприпасов на аэродроме Лозовое.

«На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

В районе Серебрянки в ДНР и Малиновки в Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад. Также в Минобороны сообщили об уничтожении украинского морского беспилотника в Черном море.

Между тем на Купянском направлении ВС РФ отразили 13 атак украинских штурмгрупп в Харьковской области и Луганской Народной Республике. За сутки украинская сторона потеряла до 80 человек. Помимо живой силы, противник на данном направлении недосчитался трех танков, американского бронетранспортера М113, советской САУ «Акация».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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