В РПЦ одобрили решение ЦБ доработать дизайн тысячерублевой купюры

Церковь выступает за то, чтобы православный крест был естественной частью государственной символики нашей страны, заявил Владимир Легойда.

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Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «очень правильным» решение Банка России доработать дизайн новой банкноты достоинством в 1000 рублей.

Этот шаг указывает на способность руководства ЦБ должным образом откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий, отметил он.

Легойда назвал очевидным право голоса для верующих, когда решается вопрос о публичном использовании изображений, которые относятся к религиозному наследию. Церковь выступает за то, чтобы православный крест был естественной частью государственной символики нашей страны, заявил он. Этот символ олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства россиян, указал Легойда.

Ранее Центробанк сообщил о решении остановить выпуск новой тысячерублевки и доработать ее дизайн. Купюра не успела поступить в широкое обращение, сообщила пресс-служба регулятора. На оборотной стороне купюры изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского кремля. Дискуссия возникла вокруг изображении на банкноте церкви без креста на куполе.