Разлив нефтепродуктов произошел на месторождении под Пензой
Площадь загрязнения составляет 400 квадратных метров, ведутся работы по нейтрализации последствий.
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Разлив нефтепродуктов произошел на одном из месторождений вблизи Старого Шаткина в Пензенской области. О происшествии в своем Telegram-канале сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
К этому часу площадь загрязнения составляет 400 квадратных метров. Работающие на месте ЧП сотрудники занимаются ликвидацией последствий.
Сразу после окончания работ эксперты произведут забор проб почвы, чтобы установить масштаб причиненного природе ущерба, сообщила глава ведомства. Информация об инциденте на месторождении передана правоохранителям.