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В Ростове-на-Дону локализовали пожар на 500 «квадратах» на складе

Елизавета Кондрикова
13:55 18.10.2023
В результате возгорания пострадал один мужчина, ликвидация пожара продолжается.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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По сообщениям ГУ МЧС России по Ростовской области, в Ростове-на-Дону локализовали пожар в складских помещениях, где в настоящий момент горит полимерный строительный материал. Возгорание распространилось на 500 квадратных метров.

«При тушении пожара организовано три боевых участка, подразделения Ростовского территориального гарнизона осуществляют пожаротушение по рангу пожара номер 2», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по области Владимир Завер.

В тушении пожара задействованы 58 человек и 20 единиц техники от РСЧС и еще дополнительно 46 человек и 15 машин техники от МЧС России. Вблизи возгорания находились баллоны с сероводородом, специалистам удалось избежать их взрыва.

Пожар был локализован примерно в 13.20 по московскому времени. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Сообщается, что при пожаре на складе пострадал один мужчина, он получил ожоги.

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