Володин выступил против разрешения осужденным работать учителями

В своем Telegram-канале спикер Госдумы назвал новый законопроект ошибкой, которую нельзя допустить. После его заявления трое из пяти авторов законопроекта отозвали свои подписи.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против предложения разрешить работать учителями, тренерами и воспитателями осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления. В своем Telegram-канале он назвал новый законопроект ошибкой, которую нельзя допустить.

Володин призвал авторов законопроекта отозвать инициативу до начала заседания в нижней палате, иначе ее придется отклонить. Отклонение законопроекта уже обсудили с членами Совета Госдумы. По его мнению, большинство родителей готовы доверить детей только педагогам с безупречной репутацией.

В правовом управлении Госдумы считают, что законопроект не соответствует статьям Трудового кодекса о праве на занятие педагогической деятельностью и об ограничениях на занятие трудовой деятельностью в сфере образования с участием несовершеннолетних.

Напомним, законопроект о допуске бывших осужденных по тяжким и особо тяжким статьям к педагогической работе внесен в Госдуму 16 октября. После заявления Володина трое из пяти авторов законопроекта отозвали свои подписи.