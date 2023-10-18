ВСУ нанесли удары по больнице и амбулатории в Херсонской области

В результате ударов никто не пострадал.

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В ночь с 17 на 18 октября ВСУ совершили одновременные ракетные удары по центральной районной больнице (ЦРБ) Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка Алешкинского района Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.

«В ЦРБ удар пришелся по парковке медицинского транспорта. 8 машин "скорой помощи" уничтожены полностью. Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет», - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

Также уничтожено здание амбулатории Новой Маячки, где помощь получало население сразу нескольких сел Алешкинского района. Среди жителей района жертв нет.

Он добавил, что население обеспечат новыми машинами скорой помощи и подберут новое здание для амбулатории, в любом случае «людей не бросят».