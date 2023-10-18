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С 23 октября кредиторов обяжут указывать в рекламе максимальную ставку

Елизавета Кондрикова
12:01 18.10.2023
Мера направлена на избежание манипуляций со стоимостью кредита или займа и предоставления недобросовестной рекламы.
С 23 октября кредиторов обяжут указывать в рекламе максимальную ставку
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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В Центробанке России (ЦБ РФ) сообщили о новом законе, в соответствии с которым кредитные организации обязывают указывать в рекламе как минимальную, так и максимальную ставку, а не рекламировать исключительно привлекательную процентную ставку.

«Подпадает под запрет недобросовестная реклама кредитов и займов, когда кредиторы привлекают клиентов низкой процентной ставкой, но не акцентируют внимание на условиях ее получения», - рассказали в Центробанке.

Соответственно, кредиторам банков и микрофинансовых организаций будет необходимо указывать диапазон цен, а не ограниченную информацию, как раньше. Требования актуальны для информации в рекламе со звуком, на сайте, в мобильном приложении и в офисах. При этом значение максимальной ставки должно быть такого же размера, что и минимальной.

Закон был принят Госдумой в июле этого года и вступает в силу с 23 октября. Он разработан для того, чтобы заемщикам было легче оценить объем предстоящих расходов и избежать дополнительных трат.  

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