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Эксперт Хлебников: Байден попробует оттянуть начало наземной операции в Газе

Ян Брацкий
11:59 18.10.2023
По оценкам эксперта по Ближнему Востоку Алексея Хлебникова, ЦАХАЛ отложил проведение наземной операции в секторе Газа до окончания визита Джо Байдена.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Samuel Corum - Pool, CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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Своим визитом в Израиль президент США Джо Байден рассчитывает снизить градус напряженности в регионе из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом «Звезде» рассказал эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников.

«Прежде всего это попытка снять градус напряженности, найти опции, как деэскалировать ситуацию, оттянуть время начала наземной операции. Вооруженные силы Израиля отложили начало операции на земле до окончания визита Байдена. Можно надеяться, что будут найдены компромиссы», - сообщил Хлебников.

Ранее самолет главы Белого дома совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион. У трапа президента США встретили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ицхаг Герцог. Судя по кадрам прямой трансляции, по пути к лимузину Байден коротко пообщался с встречающими.

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