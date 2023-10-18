В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена
В Екатеринбурге возник пожар на строящейся ледовой арене «УГМК-Арена» - горит утеплительный материал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«По уточненный информации, на площади 100 кв. м горит утеплитель на пятом техническом этаже строящегося здания», - сказали в управлении.
В МЧС добавили, что на месте происшествия работают 35 человек и 13 единиц техники. Прилагаются все усилия по локализации возгорания на строящемся спортивном объекте.
Уточняется, что к данному моменту пострадавших в результате пожара нет. Очевидцы передают о черном дыме, который заметен из разных районов города. Также сообщается о перекрытии движения по улице Декабристов.
Это второе возгорание на строящемся объекте, в августе пожар возник на строительной площадке арены, дым шел со стороны кровли.