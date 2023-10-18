В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена

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В Екатеринбурге возник пожар на строящейся ледовой арене «УГМК-Арена» - горит утеплительный материал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«По уточненный информации, на площади 100 кв. м горит утеплитель на пятом техническом этаже строящегося здания», - сказали в управлении.

В МЧС добавили, что на месте происшествия работают 35 человек и 13 единиц техники. Прилагаются все усилия по локализации возгорания на строящемся спортивном объекте.

Уточняется, что к данному моменту пострадавших в результате пожара нет. Очевидцы передают о черном дыме, который заметен из разных районов города. Также сообщается о перекрытии движения по улице Декабристов.

Это второе возгорание на строящемся объекте, в августе пожар возник на строительной площадке арены, дым шел со стороны кровли.