Пассажирка рейса Москва - Барнаул начала задыхаться во время полета и умерла

После того как самолет сел в Кольцово, медики скорой констатировали смерть женщины.

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Пассажирке рейса Москва - Барнаул стало плохо во время полета, впоследствии она скончалась. Об этом говорится в сообщении Центрального МСУТ СК России.

Трагедия произошла этой ночью. У женщины 1973 года рождения возникли проблемы с дыханием, тогда командир воздушного судна принял решение экстренно сесть в Екатеринбурге.

Во время посадки пассажирке пытались помочь бортпроводники, были проведены необходимые реанимационные мероприятия, однако безуспешно.

После того как самолет приземлился в Кольцово, медики скорой констатировали смерть женщины.

В настоящий момент следователи проводят проверки, выясняются обстоятельства случившегося. Кроме того, будет проведен ряд экспертиз.