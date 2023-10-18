Эксперт Каргин озвучил возможные планы Израиля на сектор Газа

Одним из вариантов решения палестино-израильского конфликта являются мирные переговоры, но пока они невозможны из-за противоположных позиций сторон.

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У израильских властей нет четких планов в отношении сектора Газа после завершения боевых действий. Об этом «Звезде» рассказал эксперт по Ближнему Востоку и Израилю Александр Каргин.

«Можно полностью взять сектор под контроль, есть вариант взять его под контроль и передать Махмуду Аббасу, есть вариант взять сектор под контроль и передать его ООН, и, возможно, они (Израиль. - Прим. ред.) нанесут серьезный ущерб ХАМАС и уйдут», - сказал Каргин.

В последнем случае ситуация быстро вернется в прежнее конфликтное состояние, пояснил эксперт. Существует еще вариант мирных переговоров, на которых решится судьба Газы, но пока стороны слишком расходятся в оценках, чтобы сесть за круглый стол, уточнил Каргин.

Одним из важнейших вопросов остается возвращение заложников, сказал эксперт. До сих пор неизвестно, сколько из них остались в живых и где они удерживаются. Это вызывает дополнительное напряжение.