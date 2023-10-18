Операторы беспилотников положили гранаты точно в окопы ВСУ в районе Никольского
Минобороны России уточнило, что личный состав неприятеля уничтожали военнослужащие Восточного военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с уничтожением пехоты врага.
Неприятельский личный состав ликвидировался операторами беспилотных летательных аппаратов Восточного военного округа.
Беспилотник смог подобраться вплотную к украинским окопам и произвести точный сброс гранат прямо в траншеи противника.
Уточняется, что удачный налет дрона был произведен в районе населенного пункта Никольское в зоне спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.