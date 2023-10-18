В Курской области на территорию школы упали обломки беспилотника ВСУ

Пострадавших в результате инцидента нет.

© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении обломков украинского беспилотного летательного аппарата на территорию Тимской школы им. Н.В. Черных в ночь с 17 на 18 октября.

«Пострадавших нет. Осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в ближайшее время будут начаты ремонтные работы, на данный момент разбитые окна временно заклеены. Занятия в образовательном учреждении проходят в штатном режиме, всего там насчитывается 477 школьников.