Тягач протаранил АЗС на Ярославском шоссе

По предварительной информации, у тягача отказали тормоза, пострадавших в результате инцидента нет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Многотонный тягач едва не снес автозаправочную станцию на Ярославском шоссе. От трагедии уберегло лишь то, что скорость грузовика была небольшой.

Во время инцидента внутри АЗС находились посетители кафе. Для них ЧП стало полной неожиданностью.

В результате аварии пострадавших нет. Предварительной причиной инцидента стал отказ тормозов.