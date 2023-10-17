В Санкт-Петербурге ввели новую систему борьбы с зайцами в троллейбусах

Если система окажется эффективной, практику борьбы с безбилетниками с помощью нового спецоборудования распространят на другие регионы России.

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В Петербурге разработали уникальную технологию и спецоборудование, чтобы по-новому бороться с зайцами в общественном транспорте. Система показывает, сколько человек в салоне троллейбуса не оплатили проезд. Информацию видят все, включая водителя.

Система электронного контроля оплаты проезда работает так. Инфракрасные датчики над каждой дверью считают всех вышедших и вошедших пассажиров, электроника соотносит их с количеством оплативших проезд и выносит свой приговор.

Подобная система нужна на тех маршрутах, где нет кондуктора.

«Все оплачивают у меня проезд, меня пассажиры любят, а я - их, я стараюсь с ними дружить... Там, где троллейбус или автобус едут без кондуктора, половина едет бесплатно. Как заходит контроллер - они оплачивают, только вышел контроллер - все», - рассказала кондуктор Нина Павленко.

По статистике, проезд в общественном транспорте не оплачивает каждый 15-й пассажир. В нашем троллейбусе безбилетники - только съемочная группа, столкнувшаяся с общественным порицанием и осуждением.

Все данные из троллейбусов поступают в диспетчерские центры, и уже там принимают решение, стоит ли отправлять на маршрут контролеров - «охотников на зайцев». Но есть надежда и на психологическое воздействие.

«Мы исходим из того, что Санкт-Петербург - это культурный город, и эта информация, которая выводится на медиакомплексе, она в том числе напоминает пассажирам, что проезд нужно оплачивать», - сказал заместитель начальника управления информационных технологий СПб ГУП «Горэлектротранс» Александр Фигичев.

Пока этой системой оборудованы 300 самых новых петербургских троллейбусов, впереди планируется установка ее на трамваях. Если практика покажет результат, ее смогут распространить и на другие регионы.