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Российские военные подразделения группировки «Восток» при помощи артиллерии и авиации уничтожили две разведгруппы в районах Урожайного и Старомайорского и склад боеприпасов ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Также барражирующим боеприпасом "Ланцет" была уничтожена БМП-2 ВСУ в районе Угледара, в результате операции противник лишился буксируемых гаубиц Мста-Б", "Гиацинт-Б" и трех минометных расчета.

Сообщается, что ударами ВС РФ были поражены сосредоточения живой силы врага и техники в Новомихайловке, в районе Урожайного, Старомайорского и севернее Приютного.