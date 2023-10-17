Шойгу обсудил на совещании вопросы производства артсистем и боеприпасов к ним

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Отдельно Министр обратил внимание на необходимость увеличения производства. Именно сейчас, в условиях спецоперации, на первое место выходит оперативное производство артиллерийских систем и боеприпасов к ним, уточнил Шойгу.

«Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска», - сказал Сергей Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, федеральными органами исполнительной власти приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем. Кроме того, кабмин дал право предприятиям оборонной промышленности использовать резервы, в том числе мобилизационной мощности, уточнил генерал армии.