Шойгу обсудил на совещании вопросы производства артсистем и боеприпасов к ним
Сегодня предприятия оборонной промышленности получили возможность использовать резервы, в том числе мобилизационной мощности, уточнил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на совещании в Национальном центре управления обороной обсудил вопросы поставок и перспектив развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.