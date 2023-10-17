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Шойгу обсудил на совещании вопросы производства артсистем и боеприпасов к ним

08:30 17.10.2023
Сегодня предприятия оборонной промышленности получили возможность использовать резервы, в том числе мобилизационной мощности, уточнил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на совещании в Национальном центре управления обороной обсудил вопросы поставок и перспектив развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

© Минобороны России

Отдельно Министр обратил внимание на необходимость увеличения производства. Именно сейчас, в условиях спецоперации, на первое место выходит оперативное производство артиллерийских систем и боеприпасов к ним, уточнил Шойгу.

«Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска», - сказал Сергей Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, федеральными органами исполнительной власти приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем. Кроме того, кабмин дал право предприятиям оборонной промышленности использовать резервы, в том числе мобилизационной мощности, уточнил генерал армии.

© Минобороны России

Сергей Шойгу добавил, что Минобороны РФ упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, а также снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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