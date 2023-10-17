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В NASA отложили два выхода в космос из-за утечки на модуле МКС «Наука»

Анна Ушакова
05:59 17.10.2023
NASA отложило выход астронавтов в открытый космос из-за утечки из внешнего контура радиатора на модуле «Наука» российского сегмента МКС.
В NASA отложили два выхода в космос из-за утечки на модуле МКС «Наука»
© Фото: Joshua Conti Ussf Global Look Press
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Запланированный на 19 октября выход в открытый космос NASA отложило на неопределенный срок. Причиной послужила утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора на российском модуле МКС «Наука».

«Дата выхода в открытый космос была скорректирована, чтобы дать инженерам дополнительное время для завершения анализа утечки теплоносителя, которая произошла 9 октября» - говорится в официальном сообщении NASA.

В управлении отметили, что утечка не токсична и не опасна для экипажа, ведь система терморегулирования МКС работает сейчас за счет основного контура, а сбой произошел на резервной ветке.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт считает, что возможной причиной повреждения радиатора на модуле «Наука» стал космический мусор. Ученый также подметил, что причиной разгерметизации мог быть и метеорит.

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