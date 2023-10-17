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ФАС предложила ввести предупреждения бизнеса за нарушение закона «О рекламе»

Анна Ушакова
04:15 17.10.2023
Федеральная антимонопольная служба предложила ввести механизм предупреждения бизнеса за нарушение закона «О рекламе».
ФАС предложила ввести предупреждения бизнеса за нарушение закона «О рекламе»
© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости
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ФАС предложила ввести механизм предупреждения за нарушение закона «О рекламе».  В том числе за отсутствие возрастных ограничений, пометок о вреде алкогольной продукции и противопоказаний у лекарств.

«Предупреждение — это инструмент "мягкого права", который уже хорошо себя зарекомендовал в антимонопольном законодательстве» - приводят «Известия» слова пресс-службы ФАС.

Представители службы добавили, что система предупреждений направлена на снижение административной нагрузки на бизнес. Предупреждать о нарушениях будут только в случае, если они не касаются обмана или введения в заблуждение пользователей.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что будет целесообразным на законодательном уровне уточнить, какая информация рекламой признаваться не будет. К рекламе не отнесут опросы общественного мнения и упоминания о товаре, его изготовителе или продавце, а также интеграции в произведения науки, литературы или искусства .

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