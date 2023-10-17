Доллар «упал» до 62 рублей из-за ошибки Google

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16 октября около 21:00 при вводе в Google «курс доллара к рублю» можно было увидеть, что доллар стоит 62 рубля. Чуть позже неполадки устранили и уже к 23:40 доллар «взлетел» до 97 рублей.

Как сообщает РБК, ошибки были зафиксированы и в других валютных единицах. Например, на графике швейцарского франка - 69 рублей, в то время как данные ЦБ показывают 117, или фунты стерлингов 76 рублей в Google против 118 по курсу ЦБ.

11 октября Путин подписал закон об обязательной продаже российским экспортерами валютной выручки. Правительство РФ установит дату, с которой экспортерам нужно будет зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и затем продавать ее на внутреннем рынке. Процент валюты, подлежащий обязательной продаже также будет установлен правительством.