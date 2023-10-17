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Девять лет в строю: как добровольцы из бригады «Ветераны» бьются в зоне СВО

Владислав Кустов
21:46 17.10.2023
За последние несколько месяцев со смежными подразделениями добровольческого корпуса бригада «Ветераны» уничтожили десятки машин вражеской бронетехники.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На северном фланге Артемовского направления специальной операции российские десантники заняли с беем опорный пункт врага. В этом же районе огневую поддержку нашим штурмовым отрядам оказывает добровольческая бригада «Ветераны». Она в строю уже 9 лет.

У бойцов есть даже своя артиллерия и танки. Огневых средств хватит на несколько направлений. При этом трофеи на позициях противника попадаются порой эксклюзщивные.

«Вот, например, в пулемет Максима. Я даже не знаю какого года. 41-го, наверное», - показывает боец с позывным «Дрон».

Так век XX противостоит нынешнему. А развитие военно-инженерной мысли происходит прямо на линии боевого соприкосновения. Особенно много забот у операторов беспилотников. В этой сфере настоящая гонка вооружений.

«У нас есть ружья. Мы снимаем их "птицы", мы изучаем их. Ничего нового и интересного у них не видим. Мне кажется, что мы даже на шаг впереди», - говорт оператор БПЛА с позывным «Захар».

В небо на передовой смотрят едва ли не чаще, чем под ноги. Оно не только таит опасность. От него зависит вся боевая работа: полетят ли «птицы» и откроет ли огонь артиллерия. Но есть закон - без взгляда сверху современную линию боевого соприкосновения оставлять нельзя.

В небе круглосуточно находятся наши бесплиотники, которые постоянно выискивают цели. Артиллеристы всегда готовы оперативно нанести удар по противнику.

«2-3 недели назад за последних два "наката" у них сразу около 230-240 личного состава бойцов погибло и около 8 единиц техники уничтожено. У противника личного состава, естественно, мало. Заградотряды, передовые отряды находятся здесь», - рассказывает командир добровольческой бригады «Ветераны» с позывным «Морпех».

За последние несколько месяцев со смежными подразделениями добровольческого корпуса бригада «Ветераны» уничтожили десятки машин вражеской бронетехники.

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