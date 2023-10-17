В США застрелили отсидевшего по ложному приговору афроамериканца

Леонард Аллен Кюр проявлял агрессию, когда его автомобиль остановили для досмотра.

© Фото: Lilly, imagebroker.com, Global Look Press

В американском штате Джорджия во время досмотра автомобиля помощник шерифа застрелил чернокожего мужчину Леонарда Аллена Кюра, который 16 лет отсидел в тюрьме по ложному приговору. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Кюр вел себя агрессивно и сопротивлялся аресту. После применения дубинки и электрошокера помощник шерифа выстрелил в мужчину. Причина остановки машины афроамериканца не уточняется.

Ранее Леонард Аллен Кюр был приговорен к пожизненному заключению за вооруженное ограбление аптеки. Но позже выяснилось, что его осудили ошибочно.

Оказалось, что суд не учел алиби мужчины. Кроме того, отсутствовали и физические свидетельства причастности к преступлению.