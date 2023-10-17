Два человека погибли после наезда авто на остановку в Екатеринбурге

Пенсионер сбил трех пешеходов, двое из них скончались.

© Видео: incekb, VK, ГИБДД © Фото: gibdd_66, Telegram

В Екатеринбурге водитель иномарки сбил людей на остановке, два человека погибли, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Момент смертельной аварии попал на видео. Кроме того, полиция разместила фото с места дорожно-транспортного происшествия.

Предварительно, на улице Машиностроителей автомобилист 1944 года рождения не смог справиться с управлением и наехал на трех пешеходов, двое из них погибли на месте.

В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Сейчас движение рядом с местом ДТП затруднено.