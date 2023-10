В стране и мире Палестино-израильский конфликт В военной разведке Израиля признали, что проспали нападение ХАМАС Иван Жарков Разведка Израиля не смогла отследить нужные каналы связи боевиков, эти просчеты могли стать главной причиной катастрофы. © Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Нападение боевиков ХАМАС произошло по халатности израильской военной разведки, заявил глава ведомства Аарон Халива. Вину за плохую работу своих подчиненных он взял на себя. Также Халива пообещал, что его структура проведет необходимое расследование. «Мы провалились в нашей главной задаче, и, как глава управления военной разведки, я несу полную ответственность за произошедшее», - цитирует слова Халивы издание Times of Israel. Накануне вину за нападение палестинских боевиков на Израиль уже взял на себя глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар. По его словам, принятых службой мер оказалось недостаточно, чтобы предугадать и сорвать планы нападавших. Армия обороны Израиля также проигнорировала непроверенные и редкие сигналы разведок о возможном нападении. Разведка Израиля не смогла отследить нужные каналы связи боевиков, но была введена в заблуждение заявлениями, которые лидеры ХАМАС сделали по частным каналам. Эти просчеты могли стать главной причиной катастрофы, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников служб безопасности еврейского государства. Напомним, что нападение палестинских радикалов на Израиль произошло 7 октября. Боевики атаковали еврейские поселения близ сектора Газа. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах уничтожить ХАМАС. Экспертное мнение и аналитика