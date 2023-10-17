Колокольцев заявил, что действия Запада стимулируют рост наркоторговли

Глава МВД РФ выступил на конференции Ассоциации национальных полиций стран-участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) в Лаосе.

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Наркоторговля ушла в онлайн-пространство, а для легализации преступники активно применяют цифровые финансовые инструменты. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Глава МВД выступил на конференции Ассоциации национальных полиций стран-участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) в Лаосе.

По словам министра, пропаганда нарколиберальных идей рядом западных стран стимулирует рост наркоторговли. Владимир Колокольцев отметил, что в борьбе с международным наркотрафиком необходимы совместные мероприятия.

«Россия настроена на расширение конструктивного сотрудничества между полицейскими органами наших государств, что станет залогом успеха в обеспечении стабильности и безопасности в регионе», - отметил министр.

Он также заявил, что взаимодействие с Ассоциацией национальных полиций стран АСЕАН является одним из приоритетов для Министерства внутренних дел России.

МВД РФ взаимодействует с АСЕАНАПОЛ с 2011 года. В 2014 году российское министерство получило статус диалогового партнера.