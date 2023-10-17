Правительство не планирует возобновлять программу туристического кешбэка

Сейчас во внутреннем туризме наблюдается огромный спрос, поэтому средства для выплат по программе кешбэка направят на поддержку и развитие туристической инфраструктуры России.

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Выплаты россиянам по программе туристического кешбэка в ближайшее время не возобновятся, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Инвестиционные возможности программы планируют использовать для развития инфраструктуры внутреннего туризма.

В правительстве кешбэк для туристов считают временной мерой для поддержки спроса в отрасли. Эта мера себя уже исчерпала, сейчас она способствует инфляции и увеличению стоимости продукта в сфере туризма.

Далее программу туристического кешбэка можно будет использовать, например, для адресной поддержки участников СВО или нуждающихся семей.

Сейчас на российском туристическом рынке наблюдается высокий спрос, поэтому инвестиции необходимо направлять на поддержку и развитие инфраструктуры.

Напомним, что программа кешбэка за отдых внутри России работала с августа 2020 года. За отдых внутри страны государство могло вернуть до 20% стоимости тура. В феврале этого года Минэкономразвития сообщило, что в 2023-2025 годах средства на выплаты в бюджете не предусмотрены, а сама программа названа временной антикризисной мерой.