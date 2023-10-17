Политолог Шаповалов назвал Турцию неудобным для Ближнего Востока миротворцем

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Предложение Турции о создании системы гарантов для сторон палестино-израильского конфликта не имеет практического значения, а Анкара - неудобный участник миротворческого процесса. Такое мнение высказал в беседе со «Звездой» политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

В этой инициативе очевидно продолжение курса президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на повышение статуса страны как региональной державы, претендующей на более высокую роль, считает политолог. Эрдоган активно пытается быть посредником в украинском кризисе, проявляет активность на Кавказе, в Сирии. Он высказывал мнение о том, что хорошо Турции стать шестым постоянным членом Совета Безопасности ООН, представляющим интересы всего остального мира.

Предложение Анкары об урегулировании на Ближнем Востоке из того же ряда, сказал Владимир Шаповалов. Никакого практического значения это заявление не имеет, считает он.

«Что касается самого конфликта и отношения к нему Турции, то здесь все не так просто, поскольку у Турции непростые отношения с движением ХАМАС и очень сложные отношения с Израилем. В этом смысле Турция скорее неудобный для миротворческих акций участник процесса. В отличие от России, у которой прекрасные отношения с Израилем, с Палестинской автономией и есть отношения с ХАМАС», - заключил эксперт.

О готовности Турции выступить страной-гарантом для Палестины при достижении мирного соглашения с Израилем ранее заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан. Другие страны должны выступить гарантами для Израиля, сказал он. Глава МИД Турции не уточнил, что это могли бы быть за страны.