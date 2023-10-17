Ватикан взят под усиленный полицейский контроль

Перед выходом на площадь Святого Петра установлены металлоискатели, дежурят вооруженные полицейские.

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Город-государство Ватикан и зона вокруг него взяты под особый полицейский контроль. Количество карабинеров увеличено, ужесточен вход на площадь Святого Петра и в одноименный собор, сообщает агентство ANSA.

Особый контроль был анонсирован в минувшее воскресенье во время выступления папы римского перед верующими.

Под контроль полиции также взяты синагоги, еврейские культурные центры и все места, связанные с еврейской общиной.