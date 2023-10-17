На Алтае таможня задержала водителя с тушей убитого медведя исчезающего вида

Было заведено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов».

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Алтайские таможенники задержали водителя легкового автомобиля, в багажнике которого обнаружили разделанную тушу медведя. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

«В багажнике автомобиля находились замороженные части медведя: шкура, голова, лапы и туша, предположительно, для изготовления чучела, а также мясо животного», - сказала пресс-секретарь Алтайской таможни Алена Кекина.

Уточняется, что автомобиль направлялся в сторону Казахстана, машина была остановлена в районе КПП «Кулунда» в Алтайском крае. Мужчина не располагал документами, разрешающими вывоз за рубеж частей животного.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 226 («Контрабанда стратегически важных ресурсов»), расследование все еще ведется. Бурый медведь попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.