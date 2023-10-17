У Кремлевской стены почтили память Маршала Советского Союза Андрея Гречко
Главное командование Сухопутных войск регулярно организует памятные мероприятия у некрополя Кремлевской стены, где захоронен прах выдающихся военачальников.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Москве провели торжественную церемонию у Кремлевской стены. Под звуки военного оркестра почтили память Маршала Советского Союза Андрея Гречко.
Мероприятие прошло под руководством начальника кафедры оперативного искусства Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных сил Российской Федерации» (ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ») Андрея Болдырева.
По случаю 120-летия со дня рождения легендарного военачальника собрались офицеры Главного командования Сухопутных войск, слушатели ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», курсанты и воспитанники, а также ветераны. К урне с прахом Гречко в торжественной обстановке возложили венки и цветы.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.