У Кремлевской стены почтили память Маршала Советского Союза Андрея Гречко

По случаю 120-летия со дня рождения легендарного военачальника собрались офицеры Главного командования Сухопутных войск, слушатели ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», курсанты и воспитанники, а также ветераны. К урне с прахом Гречко в торжественной обстановке возложили венки и цветы.

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