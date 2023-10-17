Евродепутатов повезли на поезде в сторону «Диснейленда» вместо Европарламента

Парламентарии оказались в провинции, где находится знаменитый парк развлечений.

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Поезд с европейскими парламентариями, который должен был доставить их из Брюсселя в Страсбург, по ошибке приехал во французскую Шесси, где находится знаменитый «Диснейленд», передает издание Politico.

Таким образом, депутаты, вместо того чтобы прибыть в Страсбург на пленарное заседание Европарламента, оказались в провинции, где находится легендарный парк развлечений со сказочными персонажами.

Бельгийский парламентарий Самира Рафаэла в шутку назвала группу депутатов «командой Диснейленд». Ее коллега из ФРГ Даниэль Фройнд заявил, что это «не парламент Микки-Мауса».

По информации газеты, один из помощников депутатов предложить ЕП присмотреться к девизу парка с аттракционами - «Там, где сбываются мечты».

Позже депутатам все же удалось добраться до Страсбурга. Утверждается, что ситуация могла произойти из-за ошибки при переводе стрелки ж/д путей.