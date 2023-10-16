Жительницу Читы задержали за шпионаж в пользу Украины

Девушка передавала украинским спецслужбам сведения о передвижении российских военнослужащих перед отправкой в зону спецоперации.

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В Забайкальском крае задержали жительницу Читы по обвинению в государственной измене за передачу сведений о передвижениях военнослужащих ВС РФ спецслужбам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Забайкальскому району.

«Обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности Российской Федерации», - цитирует РИА Новости слова пресс-службы.

По данным службы, девушка собирала материалы о передвижении российских военнослужащих и военных соединений ВС РФ перед отправкой в зону спецоперации по территории Забайкальского края с целью их последующей передачи украинским спецслужбам.

В отношении девушки было заведено уголовное дело по статье 275 «государственная измена». В ФСБ добавили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.