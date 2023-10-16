Отношения на подъеме: КНР готовится встретить Путина на форуме «Пояс и путь»

Российско-китайские отношения имеют фундаментальное значение для стабильности в мире, заявил Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин. Там стартует международный форум «Один пояс - один путь», в котором примут участие делегации почти из полутора сотен стран мира.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В эти дни Пекин - главная экономическая столица мира. Завтра здесь откроется форум «Один пояс, один путь», который проходит не чаще чем раз в два года. Главным гостем на нем станет Владимир Путин. Вместе с ним прибудет и внушительная делегация - представители энергетического и финансового блоков правительства, а также главы крупных компаний.

Отношения, основанные на прочном доверии и крепкой личной дружбе между лидерами стран, отражаются и на темпах взаимной торговли. С начала года товарооборот с Китаем вырос на треть, а импорт из Поднебесной - сразу в полтора раза. Каждый второй дилерский центр в России продает китайские машины. Со своей стороны Пекин снял ограничения, действовавшие более 30 лет, и разрешил экспорт российской свинины. И в этом, безусловно, личный вклад Си Цзиньпина.

«Вы понимаете, это все-таки лидер, который - я в третий раз повторю, но это очень важно, - не принимает решение сиюминутного характера на основе какой-то текущей конъюнктуры, он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно. Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят “на пять минут”, для того чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же исчезают незаметно. Конечно, Председатель Си Цзиньпин - совершенно другой человек», - сказал Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР в преддверии своего визита в Пекин.

В качестве примера другого подхода президент приводит быстро сменяющие друг друга администрации президента США. Заключенная при участии России иранская ядерная сделка была отменена, когда кресло в Белом доме занял Дональд Трамп. В 90-х всю непоследовательность такой политики продемонстрировало нарушенное обещание не расширять НАТО на Восток, а совсем недавно - планы по приему в альянс Украины.

«Один из ключевых моментов - это обеспечение равной безопасности для всех, и Россия имеет на это право, так же как и любое другое государство. Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», - говорит российский лидер.

В Поднебесной внимательно следят за выступлениями российского президента, дал понять на переговорах с Сергеем Лавровым его китайский коллега Ван И. Со своей стороны российский министр отметил, что отношения с КНР на подъеме. И уже совсем скоро их обсудят президенты.

«Мы очень признательны нашим китайским друзьям за приглашение президента Путина в качестве главного гостя на III международный форум “Пояса и пути”. Рассматриваем это движение, этот проект в качестве важной составной части продвижения и сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды на всем евразийском континенте», - сказал Сергей Лавров.

Пекин сегодня больше напоминает большой растревоженный улей. Безопасность на улицах обеспечивает, кажется, вся китайская полиция. Вопросы возникают к одной из известных российских ведущих. Другой журналист снимает происходящее под окнами его номера прямо в гостиничных тапочках. А один из прохожих, узнав, что мы со «Звезды», просит сфотографироваться с нашим микрофоном.

«Я увлекаюсь военным делом. Постоянно отслеживаю соответствующие новости. И одним из таких крупных событий являются Армейские международные игры в России. Особенно Танковый биатлон, мне он очень нравится», - говорит Ли Цзямин.

На приглашение приехать на форум «Один пояс, один путь» откликнулись главы почти 140 иностранных государств и международных делегаций. Завтра в честь каждого из них Си Цзиньпин даст торжественный прием. Правда, уже без участия прессы. А в среду встретится в составе делегаций и затем с глазу на глаз с Владимиром Путиным.