Сборная России по футболу в товарищеском матче сыграла вничью с командой Кении

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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении в товарищеском матче, который прошел в турецкой Анталье. Встреча закончилась со счетом 2:2. В составе российской сборной отличились Александр Соболев, забивший гол на 8-й минуте, и Иван Поляков, который поразил ворота соперника на 89-й минуте. За сборную Кении голы забили Энтони Акуму на 16-й минуте и Масуд Джума на 37-й минуте.

Результат матча учтут в рейтинге Международной федерации футбола. Россия сейчас занимает 39-ю строчку, а команда Кении находится на 109-й позиции.

Напомним, в минувший четверг России со счетом 1:0 обыграла Камерун в товарищеском матче. Единственный гол на 40-й минуте забил Федор Чалов.

Также на 54-й и 83-й минутах были отменены голы Александра Соболева и Максима Мухина. Они поразили ворота соперника, находясь в положении вне игры.