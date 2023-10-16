«Обстрелов будет больше»: как живет Израиль в ожидании наземной операции

Прифронтовой Сдерот в ожидании боевых столкновений. Почти всех жителей, а это около 30 тысяч человек, уже эвакуировали. Боевики ХАМАС бьют по городу каждый день.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Израиль собрал у границ сектора Газа сотни единиц тяжелой техники - танки, БМП и самоходные орудия. Идет подготовка к наземной операции. Ближайшие города, включая Сдерот, эвакуированы.

Чем ближе к сектору Газа, тем чаще на пути встречается израильская военная техника. Приходится пропускать очередную колонну боевых машин пехоты. Свою боевую технику на подступах к сектору Газа израильская армия концентрирует в небольших полевых лагерях. Где-то стоят танки, БМП и гаубицы, где-то больше машин материально-технического обеспечения: топливозаправщиков, бульдозеров.

ЦАХАЛ не торопится начинать наземную операцию, пока только копит силы на подступах к Газе. Основную работу сейчас выполняет авиация - наносит массированные ночные удары. Вот кадры работы израильских ВВС: север Газы дом за домом равняют до основания.

В Сдероте, в нескольких километрах от сектора Газа, пожалуй, отчетливее всего слышна подготовка к наступательной операции. Слышны разрывы - это работает артиллерия. В небе постоянно кружат вертолеты и беспилотники - по всей видимости, корректируют огонь. Вот место, где был полицейский участок, который 7 октября захватили боевики ХАМАС и удерживали, пока армия Израиля не стерла с лица земли это здание.

Прифронтовой Сдерот в ожидании боевых столкновений. Почти всех жителей, а это около 30 тысяч человек, уже эвакуировали. Боевики ХАМАС бьют по городу каждый день. Только силы ПВО и спасают.

«В преддверии наземной операции 80% населения уехали из города и живут в гостиницах по всей стране. Армия полагает, что тут пройдет наступательная операция, еще более масштабная. Обстрелов будет больше. Поэтому людей вывозят», - рассказывает сотрудница муниципалитета города Сдерот Айелет Шмуэль.

Вместе с боевыми действиями идет и информационное противостояние. Сообщается, что министерство связи Израиля планирует закрыть офисы катарского телеканала «Аль-Джазира» и запретить ему вещание в стране. И еще одна новость с пометкой «молния»: Владимир Путин сегодня проведет телефонные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Кремль призывает стороны конфликта немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Их главная цель - реализация формулы ООН по созданию двух государств.

Не прошло и недели, как госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль. О чем будет на этот раз говорить - непонятно. Израиль пригласил и Джо Байдена, но официального подтверждения визита Белый дом пока не дал.

В когда-то тихом городке Ашкелон на берегу Средиземного моря теперь практически каждый день звучат предупреждающие о ракетном ударе сирены.

В момент обстрела Александр был дома. Ракета попала в квартиру этажом выше. Родственники просят его поскорее эвакуироваться из Ашкелона, а тот наотрез отказывается.

«Привыкнуть к этому невозможно. Все это во сне, в тумане. Я еще ошарашен этим. То, что говорят, - это одно, а когда ты чувствуешь на себе - это совсем другое. Страшно, очень страшно. Жена у меня все время плачет», - рассказывает он.

Спустя пару часов после этого интервью Ашкелон снова обстреляли. Ракета ХАМАС упала в самом центре города.

О масштабах ежедневных обстрелов Ашкелона нагляднее всего говорит одно место. Туда со всех районов города свозят поврежденные осколками снарядов автомобили. Многие из них не подлежат восстановлению. Видны сквозные пробоины. И это кладбище машин только разрастается.