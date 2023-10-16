Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России решительно осудил любые действия, от которых страдает гражданское население, в том числе женщины и дети.

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает сайт Кремля.

Стороны обсудили кризисную ситуацию, которая сложилась после резкого обострения палестино-израильского конфликта. Российский лидер выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян. Путин решительно осудил любые действия, от которых страдает гражданское население, в том числе женщины и дети.

Президент России рассказал, что делает Россия, чтобы содействовать нормализации обстановки, сдержать дальнейшую эскалацию насилия и предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа. В частности, Путин проинформировал Нетаньяху о деталях своих телефонных переговоров с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии 16 октября.

Глава государства подчеркнул, что Москва готова и дальше работать над прекращением палестино-израильской конфронтации и достижением мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами.