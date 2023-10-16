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Старший прапорщик Бровин отразил атаку ВСУ, уничтожив танк, БТР и 9 боевиков

00:58 16.10.2023
Командир группы отряда БАРС 20 старший прапорщик Сергей Бровин из РПГ поразил танк и бронетранспортер противника, а огнем из стрелкового оружия ликвидировал девять украинских боевиков.
Старший прапорщик Бровин отразил атаку ВСУ, уничтожив танк, БТР и 9 боевиков
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Старший прапорщик Сергей Бровин, командир группы отряда БАРС 20

При обороне стратегически важного населенного пункта командир группы 20-го отряда Российского добровольческого движения БАРС старший прапорщик Сергей Бровин, находясь под плотным огнем со стороны вооруженных формирований украинских националистов, лично минировал передний край обороны своей позиции, благодаря чему в последствии было нанесено значительное поражение живой силе неприятеля.

В ходе отражения атаки противника, проявляя профессионализм, высокий уровень боевой подготовки и героизм, Сергей с помощью противотанкового гранатомета вывел из строя танк и бронетранспортер врага, а огнем из стрелкового оружия ликвидировал личный состав противника в количестве девяти человек. Двух украинских боевиков захватили в плен.

За мужество, решительность и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации старший прапорщик Сергей Бровин был награжден орденом Мужества.

© Минобороны России

Капитан Андрей Анпалов, заместитель командира батальона

Капитан Андрей Анпалов действовал в составе разведывательной группы и выполнял боевые задачи по ведению разведки и выявлению скрытых позиций украинских националистов. Продвигаясь на плавательном средстве в устье реки, офицер выявил хорошо замаскированную огневую точку противника.

Понимая, что закрепившиеся боевики могут вести обстрелы по позициям ВС РФ и препятствовать продвижению подразделений российских войск, приказал сблизиться на максимально возможное расстояние, чтобы разгромить неприятеля. Скрытно приблизившись, Андрей точным выстрелом из ручного гранатомета поразил позицию радикалов.

На звук выстрела РПГ прибыла группа подкрепления противника, в результате чего завязался стрелковый бой, в ходе которого капитан Анпалов вместе с вверенным ему личным составом, умело маневрируя на плавсредстве, уничтожили более пяти боевиков ВСУ. Во время перестрелки лодка получила повреждения и дала течь. Анпалов лично руководил оказанием первой помощи и эвакуацией раненых военнослужащих, благодаря чему были спасены жизни четырех бойцов.

Благодаря решительным и отважным действиям, а также мастерству и тактической выучке капитана Андрея Анпалова и его подчиненных украинские националисты понесли значительные потери и утратили важную позицию на линии боевого соприкосновения. Российская разведгруппа в свою очередь вернулась в расположение подразделения, избежав потерь среди личного состава.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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