Старший прапорщик Бровин отразил атаку ВСУ, уничтожив танк, БТР и 9 боевиков

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Капитан Андрей Анпалов, заместитель командира батальона
Капитан Андрей Анпалов действовал в составе разведывательной группы и выполнял боевые задачи по ведению разведки и выявлению скрытых позиций украинских националистов. Продвигаясь на плавательном средстве в устье реки, офицер выявил хорошо замаскированную огневую точку противника.
Понимая, что закрепившиеся боевики могут вести обстрелы по позициям ВС РФ и препятствовать продвижению подразделений российских войск, приказал сблизиться на максимально возможное расстояние, чтобы разгромить неприятеля. Скрытно приблизившись, Андрей точным выстрелом из ручного гранатомета поразил позицию радикалов.
На звук выстрела РПГ прибыла группа подкрепления противника, в результате чего завязался стрелковый бой, в ходе которого капитан Анпалов вместе с вверенным ему личным составом, умело маневрируя на плавсредстве, уничтожили более пяти боевиков ВСУ. Во время перестрелки лодка получила повреждения и дала течь. Анпалов лично руководил оказанием первой помощи и эвакуацией раненых военнослужащих, благодаря чему были спасены жизни четырех бойцов.
Благодаря решительным и отважным действиям, а также мастерству и тактической выучке капитана Андрея Анпалова и его подчиненных украинские националисты понесли значительные потери и утратили важную позицию на линии боевого соприкосновения. Российская разведгруппа в свою очередь вернулась в расположение подразделения, избежав потерь среди личного состава.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.