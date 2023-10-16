Старший прапорщик Бровин отразил атаку ВСУ, уничтожив танк, БТР и 9 боевиков

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Старший прапорщик Сергей Бровин, командир группы отряда БАРС 20

При обороне стратегически важного населенного пункта командир группы 20-го отряда Российского добровольческого движения БАРС старший прапорщик Сергей Бровин, находясь под плотным огнем со стороны вооруженных формирований украинских националистов, лично минировал передний край обороны своей позиции, благодаря чему в последствии было нанесено значительное поражение живой силе неприятеля.

В ходе отражения атаки противника, проявляя профессионализм, высокий уровень боевой подготовки и героизм, Сергей с помощью противотанкового гранатомета вывел из строя танк и бронетранспортер врага, а огнем из стрелкового оружия ликвидировал личный состав противника в количестве девяти человек. Двух украинских боевиков захватили в плен.

За мужество, решительность и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации старший прапорщик Сергей Бровин был награжден орденом Мужества.