Нетаньяху обсудил ситуацию в Газе с президентом ОАЭ

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В воскресенье Биньямин Нетаньху созвонился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра. Отмечается, что руководители стран обсудили ситуацию в Газе.

В ходе разговора Биньямин Нетаньху заявил, что Израиль полон решимости уничтожить военный и административный потенциал ХАМАС. По его словам, прилагаются все усилия, чтобы не причинить вред некомбатантам.

«Лидеры двух стран договорились поддерживать контакты», - отметили в пресс-службе израильского премьер-министра.

Напомним, ожидается, что сегодня Владимир Путин по телефону побеседует с Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.