Музыкант Левшин рассказал о волшебной композиторской интонации Гладкова

В память о композиторе «каждому нормально мыслящему человеку нужно посмотреть в Интернете его работы», сказал композитор и режиссер.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Композитор Геннадий Гладков вносил свою волшебную композиторскую интонацию и мелодику везде, где прикасался к драматургии. Об этом рассказал «Звезде» музыкант, композитор, режиссер Александр Левшин. Это касается и его работы с режиссером Марком Захаровым, и в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, отметил он.

«Меня ошарашило известие, что Геннадий улетел от нас. Я считаю, что он один из самых волшебных композиторов в нашей отечественной драматургии. Вообще, мое любимое произведение, которое написал Геннадий, - это “Обыкновенное чудо”. И вот эта вся история с гениальными артистами в постановке Захарова. Он настолько чувствовал режиссера и драматургическую внутреннюю завязку, что каждая его работа в театре или в кино - это шедевр», - рассказал Левшин.

Композитор и режиссер рассказал, как пересекался с Гладковым на репетициях. По его словам, тот был «очень улыбчив, очень интересен, интеллигентен, доброжелателен».

«Много чего было в этой жизни. Я вам хочу сказать, что такие рождаются раз в сто лет», - сказал Левшин.

После инсульта, который Гладков перенес в 2014 году, он выздоровел, опять начал писать музыку.

«Но мы, к сожалению, мало живем. В память о нем надо сейчас каждому нормально мыслящему человеку включить и посмотреть в Интернете его работы. Смотреть и желать ему царствия небесного, потому что он Богом поцелованный музыкант и композитор», - сказал Левшин.

Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался 16 октября на 89-м году жизни. Он написал музыку для более чем 110 фильмов и мультфильмов, таких как «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо» и многих других.