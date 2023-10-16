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Шойгу: противник почти нигде не смог продвинуться в попытках наступать

Андрей Аркадьев
15:53 16.10.2023
Министр обороны России заявил, что враг получает отпор в зоне специальной военной операции.
Шойгу: противник почти нигде не смог продвинуться в попытках наступать
© Фото: ТРК «Звезда»
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что неприятель нигде не смог продвинуться в ходе своих попыток наступать в зоне спецоперации.

«Попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия. На всех направлениях они сталкиваются с нашей активной обороной», - сказал глава ведомства на оперативном совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По словам министра, российские военные на многих участках смогли улучшить тактическое положение, продвижение противника удалось не допустить. Шойгу подчеркнул, что противник не смог добиться успеха в ходе так называемого контрнаступления.

Министр добавил, что после начала летней кампании украинская сторона понесла тяжелые потери в личном составе и военной технике. Противник лишился сотен своих танков и полутора тысяч бронированных машин. Как утверждает Шойгу, в зоне операции по защите Донбасса российскими военными выстроена глубоко эшелонированная активная оборона.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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