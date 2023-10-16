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Путин открыл дорожные объекты в пяти регионах России

Сергей Лебедев
15:37 16.10.2023
Президент принял участие в торжественном мероприятии по видеоконференцсвязи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В понедельник российский президент Владимир Путин по видеоконференцсвязи принял участие в открытии дорожных объектов в пяти регионах страны. Так, например, был запущен отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе.

Также открыли мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 в Свердловской области, развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

В ходе церемонии вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства, что по итогам года будут отремонтированы более 180 миллионов квадратных метров дорог. По его словам, это лучший результат за всю историю страны.

Также Владимир Путин поздравил с Днем работников дорожного хозяйства ветеранов отрасли и всех, кто трудится в ней сегодня. Президент поблагодарил их за преданность делу, выполнение поставленных задач и пожелал здоровья и успехов.

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