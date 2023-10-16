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Воробьев отметил рост подмосковного экспорта в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Владимир Рубанов
15:17 16.10.2023
Свою продукцию в другие страны поставляют 6 000 предприятий региона.
Воробьев отметил рост подмосковного экспорта в ОАЭ и Саудовскую Аравию
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Подмосковье развивает восточное направление экспорта под действием экономических санкций. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает «360».

Московская область входит в тройку лидирующих регионов по итогам премии «Экспортер года», рассказал он. Свою продукцию в другие страны поставляют 6 000 подмосковных предприятий.

Воробьев отметил рост поставок в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Год назад Подмосковье экспортировало товаров на сумму $13 млрд. В этом году этот показатель может вырасти, сообщил губернатор.

Увеличение экспорта позволяет развиваться малым и средним компаниям. Предприниматели улучшают свою продукцию, чтобы она была конкурентоспособной, отметил Воробьев. Областные власти вместе с Российским экспортным центром помогают бизнесу найти партнера за рубежом, сказал губернатор.

Ранее в Московской области открыли животноводческий комплекс вьетнамского концерна TH-True Milk. Ферма в Волоколамске сможет поставлять до 66 тысяч тонн молока в год.

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