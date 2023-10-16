ПСБ запустил в новых регионах льготную ипотеку для военных по ставке 2%

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ПСБ запустил ипотечное кредитование военнослужащих по ставке 2% годовых в рамках госпрограммы «Военная ипотека. Новые субъекты». Воспользоваться льготной программой могут военнослужащие - участники накопительно-ипотечной системы (НИС).

Условия новой ипотечной программы распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос - от 10%. Максимальный срок кредитования - 25 лет (до достижения предельного возраста пребывания на военной службе).

Также по льготной ставке могут приобрести вторичное жилье у юридического лица в любом регионе России военнослужащие - жители Херсона и Херсонской области, которые покинули место постоянного проживания и имеют государственный жилищный сертификат.

«Запуск льготной военной ипотеки в новых субъектах России - важнейший проект, который усиливает социальные гарантии для военнослужащих, в том числе участников СВО, и их семей, а также создает дополнительные стимулы для стабильного развития экономики, жилой и социальной инфраструктуры новых регионов. ПСБ является лидером рынка военной ипотеки и единственным федеральным банком, работающим в новых субъектах, где мы предоставляем гражданам все социально значимые финансовые сервисы и услуги, в том числе ипотечное кредитование. За время существования накопительно-ипотечной системы свыше половины ипотечных займов выдано нашим банком. Более 70 тысяч военных уже решили жилищный вопрос с помощью военной ипотеки в ПСБ. После запуска льготной ипотеки в новых регионах участники НИС смогут максимально эффективно и адресно воспользоваться всеми существующими социальными гарантиями и приобрести жилье по льготной ставке. Мы заинтересованы в развитии новых форматов адресной поддержки различных категорий заемщиков, в частности военнослужащих и их семей, и в будущем планируем расширить линейку программ военной ипотеки в новых субъектах», - отметил Давыд Коробченко, вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ.

Военнослужащие могут подать документы в отделении банка или направить заявку дистанционно, а также воспользоваться современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости провести сделку по доверенности.

Подробности:

Ставка 2% годовых применяется по программе «Госпрограмма. Военная ипотека. Новые субъекты 2%» при приобретении готового или строящегося жилья у юридических лиц на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, а также для граждан, получивших государственный жилищный сертификат жителей г. Херсона и части Херсонской области, покинувших место постоянного проживания, при приобретении готового жилья у юридических лиц в любом регионе России.

Минимальная сумма кредита - не менее 10% от рыночной стоимости или стоимости, указанной в договоре приобретения. Максимальная сумма кредита - до 6 000 000 рублей. Первоначальный взнос - от 10%.

При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 90% от стоимости приобретаемой в залог недвижимости. Срок кредитования от 12 месяцев до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Заемщик должен являться участником накопительно-ипотечной системы.

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru, или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), или в офисах банка. Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 16.10.2023. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251 от 17 декабря 2014 г.