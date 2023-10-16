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Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов прибыл на Камчатку

14:19 16.10.2023
Подлодка завершила межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Атомный ракетный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» был торжественно встречен на Камчатке после завершения межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот. Об этом сообщает Минобороны России. 

В пункте базирования Подводных сил ТОФ в Вилючинске подводников встретил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. 

«Сегодня на Тихоокеанском флоте исторический и очень важный момент. Оперативные возможности Тихоокеанского флота в решении задач обеспечения военной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возросли», - заявил Лиина.

Экипаж «Суворова» успешно прошел Северным морским путем, покинув Северный флот в конце августа. 

По старой флотской традиции командиру подлодки был вручен жареный поросенок. Отличившиеся военнослужащие получили награды и грамоты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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