Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов прибыл на Камчатку
Атомный ракетный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» был торжественно встречен на Камчатке после завершения межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот. Об этом сообщает Минобороны России.
В пункте базирования Подводных сил ТОФ в Вилючинске подводников встретил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.
«Сегодня на Тихоокеанском флоте исторический и очень важный момент. Оперативные возможности Тихоокеанского флота в решении задач обеспечения военной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возросли», - заявил Лиина.
Экипаж «Суворова» успешно прошел Северным морским путем, покинув Северный флот в конце августа.
По старой флотской традиции командиру подлодки был вручен жареный поросенок. Отличившиеся военнослужащие получили награды и грамоты.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.