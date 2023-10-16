Армия Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов прибыл на Камчатку Подлодка завершила межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Атомный ракетный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» был торжественно встречен на Камчатке после завершения межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот. Об этом сообщает Минобороны России. В пункте базирования Подводных сил ТОФ в Вилючинске подводников встретил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. «Сегодня на Тихоокеанском флоте исторический и очень важный момент. Оперативные возможности Тихоокеанского флота в решении задач обеспечения военной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возросли», - заявил Лиина. Экипаж «Суворова» успешно прошел Северным морским путем, покинув Северный флот в конце августа. По старой флотской традиции командиру подлодки был вручен жареный поросенок. Отличившиеся военнослужащие получили награды и грамоты. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика