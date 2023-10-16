На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили атаку националистов из «Азова»*

Противник потерял до 13 человек на данном направлении.

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Российские военные отразили украинские атаки, в том числе штурмовиков бригады «Азов»* на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Серебрянского лесничества и две атаки подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва», - сказал он.

По словам начальника пресс-центра, за сутки безвозвратные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили до 13 человек. Помимо живой силы, есть у противника потери и в военной технике.

Еще трем украинским штурмгруппам нанесено огневое поражение. Также Савчук рассказал об успехах наших войск в ходе контрбатарейной борьбы - подавлено до 25 артрасчетов врага.

На прошлой неделе также сообщалось об отражении атак националистов «Азова»* на Краснолиманском направлении.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.