Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари

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Рано утром 16 октября скончался бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари. Об этом сообщило издание Life со ссылкой на заявление канцелярии действующего финского президента Саули Ниинисте.

«Мартти Ахтисаари верил в людей, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом времен перемен, который привел Финляндию в глобальную эру ЕС», - сказал Ниинисте.

Политик являлся главой финского государства с 1994 по 2000 год, в 2008 году ему вручили Нобелевскую премию за вклад по урегулированию международных конфликтов. Ахтисаари также известен как один из разработчиков мер по признанию независимости Косово.

Экс-президенту было 86 лет, причины смерти не уточняются.